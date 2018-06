Montréal (AFP) Das größte Skigebiet Nordamerikas, Whistler-Blackcomb in Kanada, wechselt den Besitzer. Das Unternehmen Vail Resorts aus dem US-Bundesstaat Colorado teilte am Montag mit, es übernehme Whistler für 1,4 Milliarden kanadische Dollar (knapp 960 Millionen Euro). Pro Aktie würden 36 kanadische Dollar gezahlt, davon 17,50 Dollar in bar und der Rest in Vail-Anteilen.

