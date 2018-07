Mutterstadt (dpa) - Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat im pfälzischen Mutterstadt einen mutmaßlichen Islamisten festgenommen. Der 24 Jahre alte Asylbewerber wird verdächtigt, Anhänger des Islamischen Staats zu sein, teilt das Innenministerium in Düsseldorf mit. Ein Zeuge hatte in Nordrhein-Westfalen Hinweise auf eine mögliche Planung eines islamistisch-motivierten Anschlags gegeben - möglicherweise zum Start der 2. Fußball-Bundesliga am vergangenen Wochenende. Bislang gebe es aber keine Hinweise auf eine konkrete Bedrohungslage. Trotzdem sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

