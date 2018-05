Kabul (dpa) - Die Amerikanische Universität in Kabul hat nach der Entführung zweier ausländischer Gastprofessoren vorübergehend geschlossen. Am Sonntagabend waren ein australischer und ein US-amerikanischer Professor nahe der Universität aus ihrem Auto heraus von Unbekannten verschleppt worden. In einer Erklärung sagte der Präsident der Universität, Mark English, man entwickele Sicherheitsmaßnahmen, um das Personal zu schützen. Ein Krisenstab arbeite mit den Behörden zusammen.

