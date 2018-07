Rangun (AFP) Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi hat für Ende August Gespräche mit Vertretern bewaffneter ethnischer Gruppen angesetzt, um den Konflikt mit Minderheiten in Myanmar zu beenden. Die Konferenz werde am 31. August stattfinden, hieß es am späten Montagabend (Ortszeit) auf Suu Kyis Facebook-Seite. An dem Treffen sollen erstmals Gruppen mit geltenden Waffenruhen und solche teilnehmen, die kein Abkommen haben.

