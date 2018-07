Rio de Janeiro (SID) - Für den ehemaligen Einer-Weltmeister Marcel Hacker sind die Sommerspiele in Rio de Janeiro die letzte Olympia-Teilnahme. "Es wird definitiv kein weiterer Olympia-Zyklus mehr werden", sagte Hacker nach dem verpassten Finaleinzug im Doppelzweier mit Stephan Krüger. Ob er schon nach dieser Saison seine Karriere beenden wird, ließ der 39 Jahre alte Magdeburger offen.

Hacker hatte bei seinem Olympia-Debüt 2000 in Sydney Bronze im Einer gewonnen. In Athen (2004) und Peking (2008) verpasste er jeweils das Finale. Vor vier Jahren in London belegte er im Endlauf Platz sechs. In Rio startete Hacker erstmals bei Olympia nicht im Einer. Das anvisierte Medaillenziel verfehlte er nach Rang vier im Halbfinale. Am Donnerstag bestreiten Hacker/Krüger das B-Finale.