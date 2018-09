Rio de Janeiro (SID) - Schwimmstar Katinka Hosszu hat bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro ihre zweite Goldmedaille binnen zwei Tagen gewonnen. Nach ihrem Erfolg über 400 m Lagen entschied die Ungarin auch die 100 m Rücken für sich. In 58,45 Sekunden verwies die fünfmalige Weltmeisterin die US-Amerikanerin Kathleen Baker um drei Zehntelsekunden auf Platz zwei. Gemeinsame Dritte in 58,76 Sekunden wurden die Kanadierin Kylie Masse und Fu Yuanhui aus China.

Eine deutsche Schwimmerin war auf dieser Strecke nicht am Start.