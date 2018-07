Biel (SID) - Die Schweizer Kunstturn-Legende Jack Günthard ist in Biel im Alter von 96 Jahren gestorben. Der langjährige Trainer der Schweizer Nationalriege gewann 1952 in Helsinki am Reck die olympische Goldmedaille. Fünf Jahre später wurde er in Paris Europameister am Barren und am Reck.