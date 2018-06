Miami (AFP) Im US-Bundesstaat Texas ist ein mit dem Zika-Virus infiziertes Baby kurz nach der Geburt gestorben. Es handle sich um den ersten Todesfall in dem Bundesstaat in Verbindung mit der Krankheit, erklärten die Gesundheitsbehörden am Dienstag. Demnach hatte sich die Mutter bei einer Reise nach Lateinamerika mit dem Virus infiziert. Nahe Houston brachte sie dann ihr Kind zur Welt, das mit Hirnschäden geboren wurde.

