Kassel (AFP) Bei einem Kellerbrand in einem unter anderem als Flüchtlingsunterkunft genutzten Mehrfamilienhaus im hessischen Witzenhausen sind in der Nacht zum Mittwoch 22 Menschen leicht verletzt worden. Sie hätten leichte Rauchgasvergiftungen erlitten und seien deshalb in Krankenhäusern behandelt worden, teilte die Polizei in Kassel mit. Die Brandursache war zunächst unklar, die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf.

