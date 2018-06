Essen (AFP) Die Polizei geht einem Medienbericht zufolge in Nordrhein-Westfalen mit einer Razzia gegen mutmaßliche Islamisten vor. Die Beamten seien seit dem frühen Mittwochmorgen in mehreren Städten im Einsatz, darunter Duisburg und Dortmund, berichtete die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" auf ihrer Internetseite. Die Durchsuchungen richten sich demnach gegen Prediger, die junge Männer für den bewaffneten Kampf in Syrien und im Irak rekrutieren sollen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.