Berlin (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) will offenbar noch vor der Bundestagswahl im kommenden Jahr neue Maßnahmen zum Anti-Terror-Kampf verabschieden lassen. Bereits am Donnerstag wolle der Minister ein Paket neuer Maßnahmen vorstellen, welche die Koalition auch ohne Zustimmung des Bundesrats in Kraft setzen könnte, berichteten "Kölner Stadt-Anzeiger" und "Bild" (Mittwochsausgaben). Es gehe dabei unter anderem um die schnellere Abschiebung nicht anerkannter Flüchtlinge und um Lockerungen beim Datenschutz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.