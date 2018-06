Lissabon (AFP) Ein Deutscher ist am Mittwoch in Portugal bei einem Brand ums Leben gekommen. Er starb in seinem Wohnwagen, nachdem dieser Feuer gefangen hatte, wie die Rettungskräfte mitteilten. Der Mann lebte demnach seit 30 Jahren in Portugal. Das Unglück ereignete sich im Zentrum des Landes. Die Behörden hatten zunächst angegeben, der Deutsche sei einem Waldbrand zum Opfer gefallen. Später korrigierten sie ihre Angaben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.