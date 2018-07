Passau (AFP) Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) befürchtet durch die jüngsten Ereignisse nach dem Putschversuch in der Türkei einen Dämpfer für die deutsche Wirtschaft. "Der DIHK hat in diesem Jahr ursprünglich mit einem signifikanten Wachstum deutscher Exporte in die Türkei von fünf bis zehn Prozent gerechnet", sagte der Außenwirtschaftschef der Organisation, Volker Treier, der "Passauer Neuen Presse" vom Mittwoch. Jetzt mache sich Ernüchterung breit.

