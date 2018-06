Bremen (AFP) Einen ganzen Langzeitvorrat an Karamell-Nougat-Nuss-Pralinen hat ein 18-Jähriger aus einem Einkaufsmarkt im Bremer Hauptbahnhof stehlen wollen. Der junge Mann habe 30 Packungen einer bekannten Marke in eine Tragetasche gesteckt und versucht, damit wieder das Geschäft zu verlassen, teilte die Bundespolizei am Mittwoch in der Hansestadt mit.

