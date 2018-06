Hannover (AFP) Nach dem Fund einer in einem Fass einbetonierten Frauenleiche in der Türkei haben deutsche Ermittler den Verdächtigen im nordrhein-westfälischen Detmold gefasst. Der Mann sei nach einer gezielten Fahndung bereits am Montag festgenommen worden, teilten die Polizei Hannover und die Generalstaatsanwaltschaft Hamm am Mittwoch mit. Sie waren aufgrund einer internationalen Fahndungsbitte der türkischen Ermittler tätig geworden.

