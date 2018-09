Koblenz (AFP) Mit einer spontanen Fahrradtour in einen Nachbarort hat ein Vierjähriger in Rheinland-Pfalz für Aufregung gesorgt. Wie die Polizei in Koblenz am Mittwoch mitteilte, machte sich der Junge am Dienstagmorgen auf, ohne dass seine Mutter etwas mitbekam. Sie habe ihr Kind gegen 08.00 Uhr als vermisst gemeldet. Der Junge sei "vor der Haustür Rädchen gefahren und plötzlich weg gewesen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.