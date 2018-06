Köln (SID) - Mit Stanley Cup-Sieger Tom Kühnhackl von den Pittsburgh Penguins startet die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ab dem 22. August in Mannheim in die Vorbereitung auf das Qualifikations-Turnier für die Olympischen Spiele 2018 in Pyeongchang.

Bundestrainer Marco Sturm berief zunächst 26 Spieler in sein erweitertes Aufgebot, darunter auch die NHL-Stars Philipp Grubauer (Washington Capitals), Christian Ehrhoff (zuletzt Chicago Blackhawks), Leon Draisaitl (Edmonton Oilers), Dennis Seidenberg (zuletzt Boston Bruins), Tobias Rieder (zuletzt Arizona Coyotes) und Korbinian Holzer (Anaheim Ducks). Auf Torhüter Thomas Greiss (New York Islanders) muss Sturm jedoch verzichten.

Von Mannheim aus reist die Nationalmannschaft weiter nach Weißrussland, wo sie am 27. August (16.00 Uhr) auf Frankreich sowie einen Tag später auf Gastgeber Weißrussland (16.00 Uhr) trifft, bevor es noch am selben Tag nach Lettland geht. Nach der Generalprobe gegen Weißrussland möchte Sturm seinen finalen, 23-köpfigen Kader bekannt geben.