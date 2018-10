New York (dpa) - Die New Yorker Brooklyn Bridge soll nach einem starken Anstieg der Besucherzahlen für Fußgänger und Fahrradfahrer erweitert werden. Derzeit überquerten etwa 10 000 Fußgänger und 3500 Fahrradfahrer jeden Tag die berühmte Brücke über dem East River, berichtet die "New York Times". Das seien etwa dreimal so viel wie vor acht Jahren. Derzeit hat die Brücke sechs Fahrspuren und auf der Ebene darüber Fußgänger- und Radwege. Die Stadt hat nun eine Studie in Auftrag gegeben, die herausfinden soll, wie die Pfade für Fußgänger und Radfahrer erweitert werden könnten.

