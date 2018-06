München (SID) - Weltmeister Jerome Boateng hat nach wochenlanger Verletzungspause das Lauftraining bei Bayern München aufgenommen. Der 27 Jahre alte Innenverteidiger absolvierte am Mittwoch erstmals eine Laufeinheit auf dem Rasen.

Boateng hatte sich im EM-Halbfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich (0:2) einen Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Wann Boateng wieder mit der Mannschaft trainiert, ist offen. Sein Einsatz beim Bundesligastart am 26. August gegen Werder Bremen ist aber ausgeschlossen.

Bereits am Dienstag hatte Douglas Costa erstmals nach einer langwierigen Muskelverletzung wieder einige Runden gedreht. Neben Boateng und Costa muss Bayern-Trainer Carlo Ancelotti derzeit noch auf die verletzten Renato Sanches und Arjen Robben verzichten.

Xabi Alonso ist leicht angeschlagen und soll am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Auch Holger Badstuber, der in der vergangenen Saison monatelang ausgefallen war, trainiert derzeit individuell.

Immerhin steht Franck Ribéry nach Adduktorenproblemen beim Spiel um den Supercup am Sonntag bei Borussia Dortmund wieder zur Verfügung. "Ich bin bereit", sagte der Franzose bei Sky News HD am Rande des offiziellen Fototermins am Mittwoch. Zuletzt seien nur seine Muskeln "etwas müde" gewesen.