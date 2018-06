Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. August 2016:

32. Kalenderwoche

224. Tag des Jahres

Noch 142 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Löwe

Namenstag: Donald, Klara, Nikolaus, Susanna

HISTORISCHE DATEN

2015 - Erstmals seit der Atomkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 fährt Japan wieder einen Reaktor an. Der Block 1 des Atomkraftwerks Sendai in der Provinz Kagoshima wird hochgefahren.

2012 - Bei zwei schweren Erdbeben im Nordwesten des Iran kommen mehr als 300 Menschen ums Leben.

2010 - Der neue Regierungssprecher Steffen Seibert nimmt seine Arbeit auf. Er ist zugleich Leiter des Bundespresseamtes.

2006 - Die Europäische Union beginnt mit Patrouillen, die Spanien bei der Abwehr afrikanischer Bootsflüchtlinge vor den Kanarischen Inseln helfen sollen.

1986 - Neuseeland wird aus dem ANZUS-Pakt ausgeschlossen, weil das Land amerikanischen Atom-U-Booten das Anlegen verweigert. Das Bündnis war 1952 zwischen Australien, Neuseeland und den USA in Kraft getreten.

1965 - In Watts, einem hauptsächlich von Schwarzen bewohnten Stadtteil von Los Angeles, kommt es zu mehrtägigen, schweren Rassenunruhen.

1941 - Japan verkündet die Generalmobilmachung, nachdem sich der Konflikt mit den USA durch die japanische Expansion in Asien weiter verschärft hat.

1904 - In Deutsch-Südwestafrika werden die Aufständischen des Herero-Stammes von deutschen Soldaten in der Schlacht am Waterberg geschlagen und in die Wüste getrieben.

1899 - Nach siebenjähriger Bauzeit wird der Dortmund-Ems-Kanal durch Kaiser Wilhelm II. dem Verkehr übergeben.

AUCH DAS NOCH

2005 - dpa meldet: Ein arbeitsmüder Postbote, der seit fünf Monaten keine Briefe mehr ausgetragen hatte, ist der Polizei auf Sardinien ins Netz gegangen. In seiner Wohnung fanden die Beamten 300 Einschreiben und "mehrere Kubikmeter" Briefe und Postkarten.

GEBURTSTAGE

1958 - Nina Grosse (58), deutsche Regisseurin ("In der Falle", "Der gläserne Himmel")

1954 - Joe Jackson (62), britischer Sänger, Komponist und Pianist ("Look Sharp")

1947 - Diether Krebs, deutscher Schauspieler ("Ein Herz und eine Seele"), gest. 2000

1941 - Patricio Guzmán (75), chilenischer Dokumentarfilmer ("Der Perlmuttknopf")

1932 - Fernando Arrabal (84), spanischer Dramatiker("Picknick im Felde" "Guernica")

TODESTAGE

2014 - Robin Williams, amerikanischer Schauspieler ("Good Morning, Vietnam"), geb. 1951

1984 - Heinrich Reclam, deutscher Verleger, Urenkel des Verlagsgründers Anton Philipp Reclam, geb. 1910