Berlin (dpa) - Wie aggressiv sind Deutschlands Autofahrer und wie wohl fühlen sie sich im Straßenverkehr? Meinungen zum Verkehrsklima hat die Unfallforschung der Versicherer in einer Umfrage ermittelt, die heute in Berlin vorgestellt wird. Im vergangenen Jahr starben laut Statistischem Bundesamt 3459 Menschen auf Deutschlands Straßen. Das waren 2,4 Prozent mehr als 2014. Damit ist die Zahl der Verkehrstoten gegen den langfristigen Trend zum zweiten Mal in Folge angestiegen. Autofahrer wurden für die Studie unter anderem zur Nutzung ihrer Handys während der Fahrt gefragt.

