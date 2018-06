Rio de Janeiro (SID) - Für Leichtathletik-Präsident Sebastian Coe (59) entscheidet der Umgang mit dem russischen Dopingskandal darüber, welche Rolle er selbst und IOC-Chef Thomas Bach in der Sportgeschichte einnehmen werden. "Am Ende wird es ein hartes Urteil darüber geben, wie wir uns als handelnde Personen ? im IOC, in der IAAF, in der WADA, im IPC ? verhalten haben", sagte Coe in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Donnerstagausgabe).

Man werde bewerten, wie "wir Rollen und Verantwortungen wahrgenommen haben. Ob wir eine Landschaft geschaffen haben, die zusammen passt, die strukturiert ist und die vor allem sauberen Athleten Vertrauen gibt", sagte Coe, seit einem Jahr Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF. Der Betrugsskandal müsse strukturiert, schlüssig und schnell gelöst werden: "Wir können das nicht für Jahre in der Schwebe lassen. Dieses Problem geht nicht von allein weg. Wir müssen uns damit befassen."

Die IAAF hat die russischen Leichtathleten für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro gesperrt. Auch das IPC, das die Paralympics veranstaltet, hat das russische Team ausgeschlossen. Bach und das IOC delegierten die Entscheidung über die Teilnahme an die einzelnen internationalen Verbände, Russland ist in Brasilien mit 278 Athleten am Start.