Rio de Janeiro (SID) - Die deutschen Leichtathletik-Stars um Diskuswerfer Robert Harting sind bereit für die Olympischen Spiele. "Mein Bauchgefühl ist gut, wir sind gut gerüstet und haben eine ganze Reihe von Medaillenkandidaten", sagte DLV-Präsident Clemens Prokop dem SID vor Beginn der Wettkämpfe am Freitag: "Aber natürlich brauchen wir auch etwas Glück, die internationale Konkurrenzsituation hat sich in den vergangenen Jahren noch einmal verschärft."

Cheftrainer Idriss Gonschinska erwartet von seinem 89-köpfigen Team einen "erfolgreichen und begeisternden Auftritt". Die Mannschaft sei "sehr motiviert, gut vorbereitet, wir werden kämpfen, wir werden eine sympathische Mannschaft sein ? wir wollen alles reinlegen, was wir haben. Das ist es, was wir für Rio einbringen können."

Gleich am Freitag (22.00 Uhr OZ/03.00 Uhr MESZ) greift Weltmeisterin Christina Schwanitz nach Kugel-Gold, Harting will am Samstag (10.50 Uhr OZ/15.50 Uhr MESZ) seinen Triumph von London wiederholen. "Natürlich wünsche ich mir, dass der Auftakt gelingt", sagte Gonschinska, aber: "Jeder Wettkampftag bietet eine weitere Chance."