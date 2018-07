Rio de Janeiro (SID) - Der Grand Prix de Dressage, kurz Grand Prix, ist die Einstiegsprüfung bei internationalen Dressur-Championaten. Dabei müssen in 5:45 Minuten zehn unterschiedliche Elemente in einer festgelegten Reihenfolge gezeigt werden.

Bewertet werden die technische Ausführung dieser Elemente sowie die Reinheit des Gangbildes, der Schwung des Pferdes, die Gehorsamkeit (Durchlässigkeit) sowie Sitz und Einwirkung des Reiters. Das Mindestalter der Pferde liegt bei acht Jahren.

In Rio ist der Grand Prix die erste Qualifikation für die Team- und Einzelwertung. Die Startreihenfolge wird in einem computerbasierten Losverfahren unter Einbeziehung der Weltranglistenpunkte ermittelt. Die besten sechs Teams sowie die besten acht Einzelreiter des Grand Prix qualifizieren sich für den Grand Prix Special, in dem am Freitag die Mannschaftsmedaillen vergeben werden.

Den "Weltrekord" im Grand Prix hält die britische London-Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin Charlotte Dujardin mit ihrem Wunderpferd Valegro. Das Paar, in Rio größte Konkurrenz der Deutschen im Kampf um Einzelgold, bekam bei einem CDI im Dezember 2014 in London 87,40 Prozentpunkte.