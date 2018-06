Rio de Janeiro (dpa) - Ein zweiter Schuss auf die olympische Pferdesport-Anlage in Rio sorgt für Aufregung. Erneut wurde ein Projektil gefunden, dieses Mal im Stallbereich, sagte General Luiz Eduardo Ramos. Bereits am Samstag war auf das Pressezelt des Reitsport-Geländes, das in einem großen Militärbereich liegt, geschossen worden. Ein Journalist hatte das Projektil einschlagen hören und es dann aufgehoben. Anschließend erklärten die örtlichen Organisatoren, dass der Schuss aus einer Favela gekommen sei. Die Militärpolizei hat in der Nähe des Geländes einen Mann festgenommen.

