Magdeburg (SID) - Nach dem überraschenden Halbfinal-Aus der Europameisterin Franziska Hentke bleiben die Schwimmfans in Magdeburg in der Nacht zu Donnerstag zu Hause. Das "Midnight Public Viewing", das ihr Verein SC Magdeburg während des olympischen Finales in Rio de Janeiro über 200 m Schmetterling in der Elbe-Schwimmhalle geplant hatte, wurde abgesagt. Unter dem Motto "Wir für Franzi" hatten die Magdeburger ihre Schwimmerin unterstützen wollen.

Die 27-Jährige war neben Weltrekordler Paul Biedermann und Weltmeister Marco Koch als eine der wenigen deutschen Medaillenhoffnungen nach Brasilien geflogen. Sie schied jedoch bereits 24 Stunden vor dem großen Rennen aus - als Elfte in schwachen 2:07,67 Minuten.