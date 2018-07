Rio de Janeiro (SID) - US-Schwimmstar Michael Phelps hat seine 20. olympische Goldmedaille gewonnen. Der erfolgreichste Olympionike entschied bei den Sommerspielen in Rio de Janeiro das Finale über 200 m Schmetterling in 1:53,36 Minuten für sich. Auf die Plätze zwei und drei kamen der Japaner Masato Sakai (1:53,40) und der Ungar Tamas Kenderesi (1:53,62). Deutsche Schwimmer waren auf dieser Strecke nicht am Start.