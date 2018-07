Köln (SID) - In der englischen Woche der 3. Liga steht Werder Bremen II bereits unter Zugzwang. Die Reserve-Mannschaft des Bundesligisten steht nach zwei Spieltagen ohne Punktgewinn auf dem letzten Tabellenplatz und trifft am Mittwoch um 18.30 Uhr auf den Aufsteiger FSV Zwickau. In weiteren Duellen hat Hansa Rostock die SG Sonnenhof Großaspach zu Gast und Aufsteiger Jahn Regensburg empfängt den Halleschen FC.