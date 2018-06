Brüssel (dpa) - Am Brüsseler Flughafen hat am Abend ein mysteriöser Bombenalarm für Aufregung gesorgt. Die Staatsanwaltschaft bestätigte zunächst, dass es eine Bedrohungslage gebe. Wenig später wurde allerdings Entwarnung gegeben. Es gebe keine konkrete Gefährdung, hieß es aus dem Innenministerium. Laut der skandinavischen Fluglinie SAS gab es Drohungen gegen zwei Flüge der Airline nach Brüssel, schreibt die Zeitung "Dagbladet". Beide Maschinen seien sicher gelandet. Betroffen waren demnach ein in Oslo und ein in Stockholm gestartetes Flugzeug. Von wem die Drohungen kamen, ist unklar.

