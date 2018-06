Sofia (AFP) Die Auslieferung eines Gegners des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan an die Türkei durch Bulgarien hat in dem EU-Staat Empörung ausgelöst. Das bulgarische Innenministerium bestätigte am Donnerstag, dass der Gülen-Anhänger und Geschäftsmann Abdullah Büyük am Vortag an Ankara übergeben worden sei. Er habe keine gültigen Papiere gehabt und sich seit sechs Monaten illegal in Bulgarien aufgehalten, sagte die bulgarische Innenministerin Rumania Batschwarowa dem Fernsehsender bTV.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.