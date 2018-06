Berlin (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat sich klar gegen eine Abschiebung kriminell gewordener Ausländer in Bürgerkriegsgebiete wie Syrien ausgesprochen. "Es ist völkerrechtlich und humanitär ausgeschlossen, dass wir Menschen, auch wenn sie unser Land verlassen müssen, in Bürgerkriegsgebiete zurückschicken", sagte de Maizière den ARD-"Tagesthemen" am Donnerstagabend. "Da ginge es immer nur um sogenannte sichere Alternativen und die sehe ich Syrien nicht."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.