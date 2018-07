Berlin (AFP) Als Reaktion auf die gestiegene Terrorgefahr will Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) islamistischen Kämpfern mit doppeltem Pass die deutsche Staatsbürgerschaft entziehen. Das betreffe Deutsche, die sich im Ausland an Kämpfen beteiligen und noch einen anderen Pass besitzen, sagte de Maizière am Donnerstag in Berlin. Darüber hinaus solle für Ausländer, die straffällig geworden sind oder als Gefahr für die öffentliche Sicherheit eingeschätzt werden, das Aufenthaltsrecht verschärft werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.