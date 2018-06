Berlin (AFP) In Anbetracht der massiven Kritik von Parteilinken und Jusos hat SPD-Chef Sigmar Gabriel die Zustimmung seiner Partei zum umstrittenen Freihandelsabkommen Ceta mit Kanada eingefordert. Wer sich das Abkommen genau anschaue und sehe, "was da alles erreicht wurde, kann eigentlich nicht ernsthaft dagegen sein, es zu verabschieden", sagte Gabriel der "Berliner Zeitung" (Donnerstagsausgabe). Der Text liege "ja in seiner deutschen Übersetzung" vor, fügte er hinzu.

