Berlin (AFP) Deutlichen Gewinn aus einem EU-Austritt Großbritanniens wird einer Studie zufolge Frankfurt am Main ziehen. Sollten infolge eines Brexit Teile der Finanzbranche London verlassen, werde Frankfurt im Wettbewerb mit Luxemburg, Paris und Dublin "wahrscheinlich am meisten" profitieren, heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW). Der Sitz der Europäischen Zentralbank biete hohe Lebensqualität und vergleichsweise niedrige Büromieten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.