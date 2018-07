Berlin (AFP) Viele Männer schätzen sich selbst als gut informiert über Finanzthemen ein: In einer am Donnerstag veröffentlichten GfK-Umfrage für die Bank of Scotland sagten 30 Prozent, ihr Kenntnisstand über Finanzangelegenheiten und Geldanlagen sei gut. Bei den Frauen sagten das nur 14 Prozent.

