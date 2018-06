Rouen (AFP) Die Staatsanwaltschaft im nordfranzösischen Rouen hat im Zusammenhang mit einem Brand in einer Kellerbar mit 13 Toten ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte, betreffen die Ermittlungen auch die sieben Menschen, die in der Nacht zum Samstag bei dem Feuer im Zentrum der Stadt verletzt wurden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.