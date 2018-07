Madrid (dpa) - Der Trainer des spanischen Fußball-Erstligisten FC Villarreal, Marcelino Garcia, ist überraschend zurückgetreten. Medienberichten zufolge hatte sich der 50-Jährige mit mehreren Führungsspielern der Mannschaft überworfen.

Marcelino war 2013 als Trainer verpflichtet worden und führte Villarreal in der abgelaufenen Saison auf einen respektablen vierten Platz hinter den nationalen Schwergewichten FC Barcelona, Real Madrid und Atletico Madrid. Zu den bekanntesten Spielern des Teams zählen die Stürmer Roberto Soldado und Pato.

Berichten zufolge ist die Clubführung an einer Verpflichtung von Manuel Pellegrini als neuem Trainer interessiert. Der 62-jährige Chilene war bereits von 2004 bis 2009 als Chefcoach in Villarreal tätig und machte im Juni beim Premier-League-Klub Manchester City Platz für die folgende Verpflichtung von Pep Guardiola.

Viel Zeit für die Trainersuche hat Villarreals Klubführung nicht. Am 17. und 23. August kämpft die Mannschaft gegen den französischen Spitzenklub AS Monaco um den Einzug in die Champions League. Zwischen den beiden Qualifikationsspielen steht zudem der Liga-Auftakt beim FC Granada an.

Vereinsmitteilung (spanisch)