München (SID) - Weltmeister Thomas Müller geht trotz seiner Torflaute bei der EURO 2016 in Frankreich optimistisch in die neue Saison. "Das sind Dinge, die im Sport vorkommen", sagte der 26-Jährige von Fußball-Rekordmeister Bayern München am Donnerstag, "ich bin da ganz entspannt und gehe mit Freude in die Saison."

Bei der Europameisterschaft hatte der Stürmer kein Tor für die Nationalmannschaft erzielt. "Ich habe aus meiner Sicht alles gegeben", ergänzte Müller, "natürlich bin ich nicht glücklich und zufrieden wie der Sommer gelaufen ist, aber es wirft mich auch nicht aus der Bahn."

Im ersten Pflichtspiel der Saison trifft Müller am Sonntag (20.30 Uhr/ZDF und Sky) mit Rekordmeister Bayern München im Supercup auf Vizemeister Borussia Dortmund.