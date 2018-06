Villarreal (SID) - Der spanische Fußball-Erstligist FC Villarreal hat Fran Escribá als neuen Trainer verpflichtet. Dies gab der Klub nur wenige Stunden nach dem Abschied des bisherigen Trainers Marcelino am Donnerstag bekannt. Der 51 Jahre alte Spanier Escribá, der im April beim FC Getafe entlassen worden war, erhält bei Villarreal zunächst einen Einjahresvertrag.

Medien hatten zuvor über Differenzen und Meinungsverschiedenheiten zwischen Marcelino und der Klubführung berichtet. Der 50-Jährige hatte den Klub seit 2013 trainiert und ihn in dieser Zeit von der zweiten Liga bis in die erweiterte Spitze der ersten Liga geführt. In der vergangenen Saison belegte Villarreal den vierten Platz, der zur Teilnahme an den Play-offs zur Champions League berechtigt. Gegner in der kommenden Woche im Hinspiel ist AS Monaco.

