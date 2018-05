Frankfurt/Main (SID) - Der Rechtsstreit zwischen dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und seinem ehemaligen Vize-Generalsekretär Stefan Hans geht in die nächste Runde. Das Arbeitsgericht Frankfurt/Main erklärte die fristlose Kündigung des langjährigen DFB-Mitarbeiters, der im November 2015 im Zuge der WM-Affäre 2006 entlassen worden war, in einem Teilurteil für rechtswidrig. Die nächste Verhandlung findet am 8. November (14.00 Uhr) statt.

"Das Gericht hat lediglich ein Teilurteil verkündet, über die Wirksamkeit der ordentlichen Kündigung wird erst im Rahmen einer Beweisaufnahme entschieden", teilt der DFB dem SID am Donnerstag mit und bestätigte einen Bericht der Bild-Zeitung: "Wir werden die Begründung sorgfältig prüfen und dann über die Einlegung der Berufung gegen das Teilurteil entscheiden. Angesichts der Vorkommnisse bleiben wir allerdings bei unserer klaren Auffassung, dass dem DFB eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses gänzlich unzumutbar ist."

Im Kern geht es darum, dass Hans im Archiv des Verbandes auf ein brisantes Dokument gestoßen sein soll. Das auf den 2. Juli 2000 (vier Tage vor der Vergabe der WM 2006) datierte Schriftstück, unterschrieben von WM-Organisationsboss Franz Beckenbauer und dem früheren FIFA-Vize-Präsidenten Jack Warner, beinhaltete erhebliche Zusagen an Warner. Hans wurde seitens des DFB vorgeworfen, seine Vorgesetzten nicht umgehend über den Fund informiert zu haben - und er wurde deshalb fristlos gekündigt.

Eine Einigung vor Gericht war zuletzt Ende Juli gescheitert. Zwar stimmte der DFB dem Vorschlag der vorsitzenden Richterin Ursula Schmidt zu, Hans eine Abfindung in Höhe von knapp 1,1 Millionen Euro und zusätzlich das bis zum 31. Dezember 2016 noch zustehende Gehalt in Höhe von 350.000 Euro zu zahlen. Die Gegenpartei war damit aber nicht vollständig zufrieden.