Paris (SID) - Uruguays Stürmerstar Edinson Cavani und der brasilianische Kapitän Thiago Silva fehlen dem französischen Fußball-Meister Paris St. Germain am ersten Spieltag gegen SC Bastia am Freitag verletzungsbedingt. Cavani plagen immer noch Oberschenkelprobleme, Thiago Silva hat mit einer Hüftverletzung zu kämpfen. Beide sollen in einer Woche wieder fit sein.

Derweil gibt sich Neu-Trainer Unai Emery unbeeindruckt von dem Interesse von Juventus Turin an Mittelfeldstar Blaise Matuidi. "Ich will die besten Spieler zur Verfügung haben. Matuidi ist einer davon", so der Spanier. Matuidi ist bei Juve als Ersatz für Paul Pogba, der für 105 Millionen Euro zu Manchester United gewechselt ist, im Gespräch, "die Entscheidung müssen allerdings alle Parteien fällen. Dazu gehört der Vorstand, der Spieler und die Mannschaft", so der Coach.