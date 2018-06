Rio de Janeiro (SID) - Dem britischen Golfer Justin Rose ist bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro das erste Hole in One gelungen. Auf der Bahn vier, für die drei Schläge einkalkuliert werden, lochte der 36-Jährige aus England den Ball direkt vom Abschlag ein. Die zahlreichen Zuschauer am Grün feierten den Traumschlag mit lauten Sprechchören.