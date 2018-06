Istanbul (dpa) - Im Zusammenhang mit dem Putschversuch in der Türkei haben die Behörden inzwischen mehr als 17 000 Verdächtige in Untersuchungshaft genommen. Insgesamt seien mehr als 35 000 Menschen festgenommen worden, hieß es aus Regierungskreisen in Ankara. Davon seien knapp 11 600 wieder freigelassen worden. Gegen 17 740 sei bereits ein Haftbefehl verhängt worden. Den Verdächtigen wird vorgeworfen, Anhänger des Predigers Fethullah Gülen zu sein, den Erdogan für den Putschversuch vom 15. Juli verantwortlich macht.

