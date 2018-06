Neu Delhi (dpa) - Ein Pilot der Fluglinie Air India ist mit Alkohol im Blut erwischt worden, nachdem er zuvor einen vierstündigen internationalen Flug gesteuert hatte. Das bestätigte eine Sprecherin der Fluglinie. Der Pilot hatte am Morgen den internationalen Flug von Schardscha in den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Kozhikode in Südindien gesteuert. Der Alkoholtest fand demnach unmittelbar nach der Landung statt. Es gilt eine 0-Promille-Regel. Wieviel der Mann getrunken hatte, war unklar. Der Pilot wurde umgehend aus dem Dienstplan gestrichen.

