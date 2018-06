Rio de Janeiro (SID) - Der Spanier Rafael Nadal ist trotz anfänglicher Probleme ins Viertelfinale des olympischen Tennisturniers eingezogen. Der Einzel-Olympiasieger von 2008, in Rio de Janeiro an Position drei gesetzt, besiegte in der Runde der letzten 16 den Franzosen Gilles Simon (Nr. 15) mit 7:6 (7:5), 6:3.

Der neunmalige French-Open-Champion Nadal (30) trifft nun entweder auf David Goffin aus Belgien (Nr. 8) oder Lokalmatador Thomaz Bellucci (Brasilien). Nadal feiert am Zuckerhut sein Comeback nach einer über zweimonatigen Zwangspause wegen einer Handgelenksblessur.

Der topgesetzte Novak Djokovic (Serbien) war bereits in der ersten Runde gegen Juan Martin del Potro (Argentinien) ausgeschieden. Der ehemalige US-Open-Sieger schaffte am Donnerstag durch ein 6:7 (4:7), 6:1, 6:2 gegen Taro Daniel aus Japan den Sprung ins Viertelfinale.