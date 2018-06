Rio de Janeiro (SID) - Der Vierer ohne Steuermann der Schweiz hat am ersten Tag der Ruder-Entscheidungen in Rio de Janeiro Gold gewonnen. Die Weltmeister um Schlagmann Mario Gyr setzte sich am Donnerstag vor Dänemark und Frankreich durch. Das deutsche Boot um Schlagmann Felix Wimberger war im Halbfinale gescheitert.