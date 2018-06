Rio de Janeiro (SID) - Topfavorit Fidschi steht im Halbfinale des ersten olympischen Turniers im 7er-Rugby. Der World-League-Sieger gewann am Mittwoch in der Runde der letzten Acht gegen das ebenfalls hochgehandelte Neuseeland 12:7 (5:7) und ist damit nur noch einen Sieg von der ersten Olympia-Medaille für die Inselgruppe im Südpazifik entfernt.

Im Halbfinale trifft Fidschi am Montag (19.30 MESZ/14.30 OZ) auf das Überraschungsteam aus Japan. Daneben spielt Südafrika gegen Großbritannien, das sich in einem extrem ausgeglichenen Spiel gegen Argentinien in der Verlängerung durchgesetzt hatte.