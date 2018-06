Bangkok (AFP) Bei der Explosion zweier Bomben in einem thailändischen Touristenort ist eine Thailänderin getötet worden. 19 Menschen hätten bei dem Anschlag in dem Küstenort Hua Hin rund 200 Kilometer südlich der Hauptstadt Bangkok Verletzungen erlitten, darunter drei schwer, teilte ein Polizeivertreter am Donnerstag mit. Unter den Verletzten seien zwei Niederländerinnen und fünf weitere Ausländer. Es gibt in Thailand immer wieder kleine Bombenanschläge, doch richten sie sich meist nicht gegen Touristen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.