Athen (AFP) Die Zahl der Flüchtlinge in den Auffanglagern auf den griechischen Ägäis-Inseln ist in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. Die durchschnittliche Zahl der Neuankömmlinge aus der Türkei sei seit dem 15. Juli auf 85 pro Tag gestiegen und habe sich seit dem 1. August auf 100 erhöht, sagte ein griechischer Regierungsvertreter am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Derzeit befänden sich 10.200 Asylsuchende in den Auffanglagern auf den fünf Ägäis-Inseln.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.