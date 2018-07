Kiew (AFP) Der ukrainische Geheimdienst hat nach eigenen Angaben mehrere mutmaßliche Mitglieder der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen oder des Landes verwiesen. Wie der Inlandsgeheimdienst SBU am Donnerstag mitteilte, hob er in der Stadt Charkiw eine Wohnung aus, die IS-Kämpfer auf ihrem Weg nach Syrien oder in den Irak benutzt hätten. Bei der Razzia in Charkiw wurden demnach vier aus Zentralasien stammende Männer festgenommen.

